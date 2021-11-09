Маликов осознал ошибки прошлого: Как отец я сейчас лучше

Старшей дочери музыканта – Стефании уже 21 год. Когда девочка родилась, ее отец был еще совсем молодым и не вполне понимал, как правильно вести себя с ребенком. Сыну артиста – Марку пока всего три года. К моменту рождения второго наследника Дмитрий Маликов стал уже зрелым мужчиной, во многом переосмыслил роль отца и осознал все ошибки прошлого.
В эфире "Русского радио" исполнитель признался, что сейчас он гораздо больше времени уделяет своей семье и очень ценит те мгновения, пока ребенок еще маленький. По мнению Дмитрия, семья живет полной жизнью, пока в ней есть малолетние дети – с ними и родители чувствуют себя моложе. Лишь одно осознание того, что у него есть маленький сын, наполняет сердце отца счастьем и теплотой.
"Как отец я сейчас лучше," – уверенно заявил музыкант.
Сегодня Маликов с гораздо большей вероятностью предпочтет провести вечер дома с семьей, чем отправиться на какую-нибудь модную тусовку, как это было раньше. Артист старается активно заниматься семейными делами, например, сам выбирает Марку нянь и преподавателей.
Музыкант не скрывает, что воспитание маленького сына сейчас вызывает у него больше волнений, чем это было с дочерью по молодости лет, однако оно того стоит. Маликов уверен, что обзавестить малышом никогда не поздно, надо лишь иметь здоровье и финансовые возможности.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что стильный Дмитрий Маликов поразил народ: с годами музыкант совсем не меняется.
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