79-летняя Ангелина Вовк с юным другом решились завести детей

Легендарная телеведущая Ангелина Вовк была замужем дважды. Своих детей у нее нет, но внучками она считает детей своих крестниц: Ангелину (род. 2001) и Анну (род. 2002). Недавно все стали говорить об отношениях "тети Лины" с телерадиоведущим Михаилом Куницыным. А он, в свою очередь, рассказал о детях. прочитано 7819 раз Разумеется, Ангелину Вовк и Михаила Куницына связывают лишь теплые дружеские отношения. И большая любовь к детям. Именно на развитии талантов подрастающего поколения и сосредоточатся сейчас Вовк и Куницин. ПО ТЕМЕ "Шикарный жеребец!": подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного 20 ноября на Большой Якиманке откроется творческая академия Ангелины Вовк для детей и молодежи от 10 до 16 лет. Занятия будут проводиться по вокалу, фортепиано, гитаре, сценическому мастерству, ораторскому искусству, технике речи, основам операторского мастерства и технике монтажа. Конечно, научат тут и работать в кадре! "Идея проекта – создать условия для образования личности, воспринимающей окружающий мир одновременно масштабно и эстетически тонко, – рассказал Михаил Куницин. – Проект призван развивать в детях интеллектуальные способности, критическое мышление, повышать гуманитарный кругозор, воспитывать эстетический вкус и культуру". Преподавать будет и сама Ангелина Вовк, и ее юный друг Михаил Куницин, и множество приглашенных звезд – диктор Владимир Березин, финалисты проекта "Голос" Мари Карне и Павел Пушкин, финалист телепроекта "Танцы со звездами" Олег Вечкасов, актрисы театра и кино народная Лариса Голубкина, Алена Торгало и Вика Савина, телевизионный режиссер Тимофей Заводчиков. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 9 ноября 2021, 11:13 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник

ФОТОРЕПОРТАЖ Звезды отметили юбилей любимого стилиста