79-летняя Ангелина Вовк с юным другом решились завести детей

Разумеется, Ангелину Вовк и Михаила Куницына связывают лишь теплые дружеские отношения. И большая любовь к детям. Именно на развитии талантов подрастающего поколения и сосредоточатся сейчас Вовк и Куницин.
20 ноября на Большой Якиманке откроется творческая академия Ангелины Вовк для детей и молодежи от 10 до 16 лет. Занятия будут проводиться по вокалу, фортепиано, гитаре, сценическому мастерству, ораторскому искусству, технике речи, основам операторского мастерства и технике монтажа. Конечно, научат тут и работать в кадре!
"Идея проекта – создать условия для образования личности, воспринимающей окружающий мир одновременно масштабно и эстетически тонко, – рассказал Михаил Куницин. – Проект призван развивать в детях интеллектуальные способности, критическое мышление, повышать гуманитарный кругозор, воспитывать эстетический вкус и культуру".
Преподавать будет и сама Ангелина Вовк, и ее юный друг Михаил Куницин, и множество приглашенных звезд – диктор Владимир Березин, финалисты проекта "Голос" Мари Карне и Павел Пушкин, финалист телепроекта "Танцы со звездами" Олег Вечкасов, актрисы театра и кино народная Лариса Голубкина, Алена Торгало и Вика Савина, телевизионный режиссер Тимофей Заводчиков.
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