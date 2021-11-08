"Просил ее сделать аборт": звезда "Холостяка" раскрыла шокирующую правду об изменах любовника

После расставания с экс-участником шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым девушка быстро нашла нового избранника. Влюбленные встречались полгода, но недавно модель рассказала, что все это время молодой человек ей изменял со своей бывшей пассией.
По словам Барбары Пино, парень пускал ей пыль в глаза, заявив, что свободен и не имеет детей. Однако вскоре выяснилось, что это ложь. Бойфренд неожиданно заявил, что у него есть ребенок от бывшей девушки. Избранник сообщил, что изменял своей экс-пассии с другой — и та забеременела. Якобы он не хотел этого малыша. "Просил ее сделать аборт", – поведала модель.
Пара все-таки стала жить вместе, и ничего не предвещало беды. Но экс-избранница постоянно присутствовала в жизни влюбленных. Позже выяснилось, что парень изменяет Барбаре Пино с той самой девушкой.
Звезда "Холостяка" застукала чету в ресторане и вывела бойфренда на чистую воду. Сначала изменщик отпирался, но его спутница раскрыла все карты и призналась, что они занимаются сексом. Более того, девушка скинула Барбаре Пино скриншоты переписок с молодым человеком, которые тот отправлял ей с августа этого года.
Модель призналась, что была в шоке от правды. Ведь ее парень признавался в любви другой женщине. В итоге Барбара Пино решила оставить неверного бойфренда. Примечательно, что молодой человек даже не извинился перед моделью за ту боль, которую ей причинил. Ранее Барбара Пино поделилась перипетиями в отношениях с героем проекта Антоном Криворотовым.
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