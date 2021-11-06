"Одержим": Чем принц Гарри бесит Меган Маркл

Принц Гарри рассказал, что в его поведение больше всего раздражает жену.

Наследник королевской семьи нередко становится объектом насмешек со стороны общества за свое постоянное желание угодить супруге. Его даже прозвали "носильщиком сумочки" за то, что на фото он отходит немного назад и как бы меркнет за Меган. Видимо, такой расклад очень устраивает актрису.

Однако есть и то, что герцогиня Сассекская в супруге не любит. Гарри рассказал, какая его привычка особенно бесит жену. Оказывается, она досталась им с братом от отца. Внуки королевы постоянно выключают свет в комнатах, в которых не находятся. "Мой отец является ярым приверженцем выключения света. Сейчас я тоже одержим этим занятиям", – рассказал принц.

Гарри привык делать так с детства и ему некомфортно, когда в помещении слишком много электричества. А вот Меган Маркл с такой позицией не согласна. Она ругается на мужа и говорит, что не нужно выключать свет, когда за окном уже темно.

Ранее стало известно, что сбежавшие от королевской семьи Гарри и Меган нашли себе занятие по душе. Причем оно еще и приносит хорошую прибыть. Супруги решили заняться написанием книг. После многомиллионного контракта принца на мемуары, Меган тоже решила стать писательницей, и очень успешно. Сейчас они планируют продолжать зарабатывать деньги таким способом.