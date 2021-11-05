Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ

Артист активно ведет социальные сети, показывая поклонникам свою работу. Недавно он поделился фото пикантного содержания, на котором держит двух практически голых девушек за ягодицы. В присущей юмористической манере Фоменко озаглавил снимок "Дедушка на работе".
Такой рабочий процесс 59-летнего актера не оставил равнодушными его подписчиков. "Держи себя в руках!", "А мамка знает, чем вы тут занимаетесь?", "Аккуратнее там с внутречерепным давлением", "Работа мечты", "Сразу видно, тяжелая работа! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.
На самом деле, Николай действительно находится на работе. Фото было сделано в перерыве между съемками сериала "Беспринципные", который откровенно рассказывает о жизни богатых москвичей.
Ранее Николай Фоменко уже шокировал поклонников провокационным снимком. Он предстал перед публикой в белом облегающем трико и высоких сапогах. Образ для очередного проекта артиста оценили не все. Фанаты разделились на два лагеря: одни оценили юмор любимого актера, другие решили, что в таком почетном возрасте подобные выходки являются перебором. Сам артист не обращает особого внимания на критику и продолжает радовать поклонников закулисьем своей работы.
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