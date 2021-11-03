"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала новость об уходе Александра Домогарова.



В творческой среде назрел конфликт между актерами и новым худруком театра Евгением Марчелли. Из театра уволился Виктор Сухоруков, но на этом все не кончилось.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что актер Александр Домогаров может покинуть театр Моссовета, в котором проработал 27 лет.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала происходящее в театре. По ее словам, Домогаров пока просто взял отпуск. Однако отпуск непростой – целых четыре месяца. Она подтвердила информацию о том, что актеры конфликтуют с худруком, а Домогаров и вовсе не принимает его. Актер считает коллегу бесталанным и продажным. Стоит отметить, что в последнее время в российском театре подобные конфликты стали происходить все чаще.

Впрочем, заканчивать с творчеством из-за этого Домогаров не собирается.

"Может быть, он будет сниматься, играть где-то еще. Театр его отпустил, но это большая утрата, потому что на Домогарова шел народ", – с сожалением сказала Талызина.

Артистка добавила, что Марчелли действительно работает нестандартно. Он не смотрит вглубь психологического образа героя, но сейчас, по словам звезды, такая режиссура. Судя по афише театра, там все чаще стали работать не над классикой, а над модными перфомансами.



