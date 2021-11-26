"Киру сломало": Зарубина объявила об "уничтожении" дочери Малинина

Российский певец Александр Малинин три года прожил с коллегой Ольгой Зарубиной, которая родила от него дочь Киру. Артист долго не признавал официальное отцовство.
В интервью Ольга Зарубина призналась в парадоксе. Она рассказала, что ради нее Александр Малинин бросил жену с ребенком, однако не любил ее, а использовал как ресурс. Она была влюблена, а он просто хитрец. Поэтому пара и распалась.
Несколько лет назад дочь Малинина доказала родство с певцом. Однако и после этого артист не спешит родниться с ней. Однажды Малинин встретился с дочерью, но опыт оказался неудачным.
"Дочь была травмирована и уничтожена", – рассказала Зарубина.
Звезда добавила, что не осуждает Александра Малинина за его решение. Она уверена, что он живет под тяжелым прессом жены, которая не дает ему видеться с дочерью. Эмма же в свою очередь считает, что Малинин сам не хочет видеться с ребенком, с которым не оьщался много лет.
"Киру сломало отторжение отца", – отметила Зарубина.
Кроме того, артистка возмутилась информацией от жены Малинина о том, что он помогал дочери, а она бродяжничала.
Сейчас дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина живет в США с мужем.