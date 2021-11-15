Григорьев-Апполонов унизил соперника на глазах у толпы

Два года назад Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой Мариной, но бывшие супруги все еще близки.

Марина и Андрей прожили в законном браке больше десяти лет и родили на свет двоих сыновей – Ивана и Артемия. Два года назад женщина подала на развод и ушла от музыканта с баскетболисту Андрею Зубкову. Бывшие супруги расстались мирно и даже продолжили поддерживать теплые отношения, но в сердце Андрея Григорьева-Апполонова, очевидно, все же засела обида на соперника.

На днях у группы "Иванушки International" состоялся юбилейный концерт в "Крокус Сити Холле". Во время мероприятия обиженный музыкант нашел способ публично унизить соперника, который пришел на концерт вместе с бывшей супругой Григорьева-Апполонова и их старшим сыном.

Между песнями рыжий "Иванушка" подозвал к себе экс-возлюбленную, сидевшую на почетном месте в первом ряду, и очень нежно поцеловал ее в щеку. Музыкант вручил смутившейся женщине букет цветов и с иронией объяснил публике, что у него тут "семейная тусовка". Еще один букет артист попросил передать Зубкову, вероятно, надеясь таким образом больно задеть соперника.

Как сообщили "7 Дней", предыдущая избранница Григорьева-Апполонова тоже бросила его ради баскетболиста. Теперь у музыканта есть все основания недолюбливать представителей этого вида спорта.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вскрылась неожиданная связь Андрея Григорьева-Апполонова со звездой "Универа".