Убитая горем Калашникова заявила о сглазе: Ребенок оказался не моим

Накануне Анна Калашникова появилась в программе "На самом деле". Теперь она лично рассказала о том, что произошло.

Многие поклонники не были в курсе ситуации. Уже долгое время артистка мечтает о дочери, а потому решила обратиться к суррогатной матери. По словам бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина, все дело в том, что в 2017 году у нее случился выкидыш. С того момента она стала суеверной и убеждена, что все дело в сглазе.

Анна Калашникова призналась, что теперь боится не только говорить о своем сыне, но и рассказывать детали ситуации, с которой она столкнулась теперь. По словам артистки, сообщать широкой публике о суррогатной матери она не хотела, но обстоятельства вынудили ее предать все огласке,

Знаменитость подчеркнула, что эфир оказался крайне нервным, ей было тяжело собраться с мыслями. Однако признание Анна сделала и в личном блоге. Она заявила, что беременная женщина, которую она практически содержала долгие месяцы, как оказалось, вынашивала вовсе не ее ребенка. По словам артистки, суррогатная мать была в интересном положении еще до момента подписания соглашения.

Подписчики Анны Калашников указали, что такой ситуации не могло случиться, потому что перед любым подобным соглашением обязательно делаются все необходимые проверки. Пока певица никак не отреагировала на замечания, но попросила помочь ей. Она отметила, что находится в активном поиске другой суррогатной матери. Однако перед этим она дождется рождения ребенка и сделает тест.