"Понятно все с вами": женатый Фоменко попался на нежностях с сексуальной брюнеткой

Николай Фоменко заявил об отношениях с Настасьей Самбурской, чем ошарашил россиян.

Актер в своем инстаграм-аккаунте поделился фотографиями с коллегой. На них Николай Фоменко с томным взглядом прижимается к артистке, будто намереваясь ее поцеловать. Настасья Самбурская явно не против подобных нежностей.

Николай Фоменко выбрал для кадра белую рубашку, а сексуальная звезда – жакет винного цвета. Актер заявил, что они отныне решили не скрывать свои отношения. Правда, он дал понять, что речь идет об их персонажах в сериале "Беспринципные". Однако не все поклонники это сразу поняли.

Один отметили, что артисты хорошо смотрятся вместе. Другие укорили женатого Николая Фоменко за флирт с коллегой. "Вы непостоянны", "Только недавно была годовщина свадьбы, и уже с другой. Понятно все с вами", "Нет повести печальнее", – высказались фолловеры.

Напомним, Николай Фоменко счастлив в четвертом браке с руководителем пресс-службы Совета Федерации Наталией Кутобаевой. У знаменитости пятеро детей от разных женщин – три дочери и два сына. Настасья Самбурская тоже побывала замужем. Ее избранником был артист Кирилл Дыцевич, но их союз продлился чуть более года. С тех пор звезда предпочитает хранить личную жизнь в тайне.