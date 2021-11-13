Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию

Знаменитый советский артист Вахтанг Кикабидзе выступил с сенсационной речью на украинском шоу. Исполнитель шлягера "Чито-гврито" задумал вмешать политику в дела шоу-бизнеса. Известный вокалист недоволен итогами вооруженного конфликта в Южной Осетии. В частности, его возмутило признание Москвой независимости этого государства.
По завершении войны в 2008 году Вахтанг Кикабидзе наотрез отказался посещать Россию с гастролями и даже отрекся от госнаграды из рук Дмитрия Медведева. Мужчина заявил, что уважает русских людей, но действует в соответствии с принципами. Вот уже много лет артист сохраняет свою категоричную позицию и отличается провокационными высказываниями.
Недавно Вахтанг Кикабидзе призвал украинских деятелей культуры поставить крест на выступлениях и заработке в России. По сути он порекомендовал им забыть дорогу к братской земле. "Они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили…" — выразился певец об артистах Украины.
При этом грузинский вокалист отметил, что не состоит в близкой связи с теми украинскими звездами, которые гастролируют в России. "Среди моих друзей таких нет", — обескуражил заявлением Вахтанг Кикабидзе.