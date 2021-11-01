Изувеченная Водянова с окровавленным лицом напугала народ

Накануне весь мир праздновал самый зловещий праздник в году. Многие популярные личности поделились своими неожиданными решениями.

Наталья Водянова активно ведет свой блог в "Инстаграме". К своим 39 годам она сумела сохранить прекрасную внешность и потрясающую фигуру, а потому спокойно выкладывает любые фотографии. При этом, несмотря на всю строгость профессии, она совсем не боится быть смешной или слегка нелепой.

Накануне знаменитость рассказала, что отметить мрачный праздник решила в образе ведьмы. Она облачилась в темную мантию с массивным серебряным украшением, нашла шляпу с черным сетчатым обрамлением и взяла с собой корзину. Сильно заморачиваться с макияжем Наталья не стала.

Модель решила, что ее лицо будет просто создавать иллюзию окровавленного и накрасила его специальной красной краской. При этом все получилось не совсем так, как представляла себе знаменитость. В "историях" Наталья Водянова подчеркнула, что хотела лишь быть похожей на ведьму, которая только что съела кошку, но что-то пошло не так.

Знаменитость призналась, что сама себе она напоминает никак не колдунью, а героиню сериала "Секс в большом городе", Саманту Джонс, после того, как она сделала пилинг для лица. Напомним, в одной из серий эффектной блондинке предстояла громкая вечеринка, но перед этим она решилась на поход к косметологу. Ее лицо стало насколько красным, что пришлось весь вечер прятать его за темной сетчатой тканью.

