Изувеченная Водянова с окровавленным лицом напугала народ

Наталья Водянова активно ведет свой блог в "Инстаграме". К своим 39 годам она сумела сохранить прекрасную внешность и потрясающую фигуру, а потому спокойно выкладывает любые фотографии. При этом, несмотря на всю строгость профессии, она совсем не боится быть смешной или слегка нелепой.
Накануне знаменитость рассказала, что отметить мрачный праздник решила в образе ведьмы. Она облачилась в темную мантию с массивным серебряным украшением, нашла шляпу с черным сетчатым обрамлением и взяла с собой корзину. Сильно заморачиваться с макияжем Наталья не стала.
Модель решила, что ее лицо будет просто создавать иллюзию окровавленного и накрасила его специальной красной краской. При этом все получилось не совсем так, как представляла себе знаменитость. В "историях" Наталья Водянова подчеркнула, что хотела лишь быть похожей на ведьму, которая только что съела кошку, но что-то пошло не так.
Знаменитость призналась, что сама себе она напоминает никак не колдунью, а героиню сериала "Секс в большом городе", Саманту Джонс, после того, как она сделала пилинг для лица. Напомним, в одной из серий эффектной блондинке предстояла громкая вечеринка, но перед этим она решилась на поход к косметологу. Ее лицо стало насколько красным, что пришлось весь вечер прятать его за темной сетчатой тканью.
Популярные темы форума
Увлажняющие капли для глаз
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!