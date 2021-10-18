Водянова впервые показала сына от миллиардера

39-летняя Наталья Водянова является многодетной матерью: у женщины пятеро детей.

Первых троих наследников – Лукаса, Неву и Виктора – модель родила в союзе с британским лордом Джастином Портманом, который распался в 2011-ом году. После этого Наталья Водянова завязала роман с французским миллиардером Антуаном Арно и родила от него еще двоих сыновей: Максима и Романа. Если старшие наследники звезды часто появляются на публике, то младших знаменитость не спешит показывать людям.

Тем не менее, недавно многодетная мать вышла в свет с одним из наследников Арно. Предположительно, это был старший из мальчиков – семилетний Максим. Водянову сняли вместе с сыном на мероприятии, посвященном бракосочетанию брата ее супруга – Александра Арно.

На торжестве знаменитая модель появилась в темном платье с необычным принтом и в шляпке с вуалью. Сын звезды был также одет очень элегантно – под стать своей красавице-матери. На этот раз модели не удалось скрыться от внимания папарацци и прикрыть лицо мальчика – соответствующие фото появились у портала Woman.ru. А возможно, Наталья просто решила, что пора уже показать наследников Арно широкой публике.

Напомним, что модель вышла замуж за французского миллиардера в 2020-ом году, однако отношения пары начались гораздо раньше. Долгое время возлюбленные не спешили регистрировать брак и сделали это уже после рождения общих детей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Водянова сходила в СПА с 91-летней бабушкой.