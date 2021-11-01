"Прости и прощай": Ольга Кабо страдает из-за смерти близкого мужчины

Ольга Кабо впервые рассказала о своей душевной боли после кончины отца.

Трагедия обрушилась на артистку внезапно. Дело в том, что Ольга Кабо поздравила отца с днем рождения, а через несколько месяцев Игорь Яковлевич умер. Это произошло в мае текущего года. Скончался он в возрасте 76 лет.

Потерю близкого мужчины Ольга Кабо переживала очень тяжело. О случившемся актриса сообщала в своем микроблоге. "Прости и прощай", – написала тогда знаменитость. Только сейчас, в программе "Когда все дома" на телеканале "Россия 1", артистка откровенно и подробно поделилась тем, что у нее на душе.

Ольга Кабо отметила, что отец незримо с ними, со своей семьей. По словам звезды, смерть родственника стала очень болезненным событием для них. Артистка добавила, что они с мамой помнят и любят его. В трудный период ее поддерживали близкие и коллеги.

Сейчас разведенная Ольга Кабо живет вместе с матерью Аидой Николаевной и воспитывает двоих детей – 23-летнюю Татьяну и девятилетнего Виктора. Звезда театра и кино поблагодарила родительницу за помощь. Актриса отметила, что ее мать является их семейным двигателем.

Напомним, актриса и ее муж-предприниматель Николай Разгуляев расторгли брак осенью прошлого года. Развод четы сопровождалось материальными проблемами. Бизнесмен был признан банкротом, к тому моменту кредиторы требовали с него 360 миллионов рублей.

