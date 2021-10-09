Собчак влезла в громкий скандал: нельзя просто украсть

Ксения Собчак высказала свое мнение относительно резонансного шоу "Игра" телеканала ТНТ.

Новый проект развлекательного канала не сходит с заголовков, так как формат по факту является копией знаменитого КВНа. Автор и идейный вдохновитель "Клуба" Александр Масляков, естественно, крайне разочарован таким неприкрытым, по его мнению, копированием любимой миллионами игры. Шоу предполагает крупный приз – 30 миллионов рублей. Александр Васильевич уверен, что ставки аморально высоки.

Ксения Собчак поддержала создателя КВН. Она отметила, что дальнейший выход шоу под вопросом, так как его авторам необходимо договориться с Масляковым, который в попытках восстановить справедливость дошел до администрации президента. Вердикт был таков: ТНТ должен прийти к соглашению с Александром Васильевичем. "Нельзя вот так прийти и просто украсть", – считает Собчак.

Проект постоянно оказывается в центре внимания. В одном из выпусков двое участников, Денис Дорохови Александр Панекин, изобразили на сцене поцелуй в губы, что, естественно вызвало резонансную реакцию.представители власти призвали органы проверить "Игру" на нарушение российского законодательства. Этот инцидент Собчак тоже высмеяла в одном из выпусков своего шоу.

Ранее Ксения Собчак высказала свою позицию относительного крупного сбоя в работе сервисов Facebook. Она опровергла все "теории заговоров", которые пользователи Сети стали предполагать сразу после начала неполадок.