Публично раздевшуюся Варнаву застукали в объятиях Ефремова: А как же режиссер?

Мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказалось несложно заметить Екатерину Варнаву, которая на днях поразила всех своим новым шоу. Напомним, в спектакле "Абсолютно нага" знаменитость играет ведущую роль. Она танцует, поет, читает рэп и даже выступает со стендапом. Однако особенно всех восхитила другая часть программы.
В конце дебютного вечера звезда вышла на сцену и поинтересовалась, ждали ли поклонники десерт. Она смахнула с себя шубу из перьев и оказалась совершенно голая. Шикарную фигуру звезды слегка прикрывали лишь тонкие трусы из страз и круглые наклейки на сосках. Публика ахнула.
Накануне Екатерина Варнава появилась в кинотеатре и практически сразу начала обниматься с Никитой Ефремовым. Актер пришел один. Его возлюбленная, Мария Ивакова, сейчас отдыхает в Мексике. Юмористку засняли вместе с актером, а у пользователей Сети тут же появились некоторые подозрения.
Известно, что сейчас звезда находится в отношениях с Александром Молочниковым. Они нередко появляются вместе, но обсуждать детали своего романа не любят. "Ты, любимая, круче всех! Бесконечная гордость", – написал режиссер в своем личном блоге после громкой премьеры шоу теледивы.
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