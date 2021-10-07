"Вся изрезанная": Перекошенное лицо Пугачевой выдал съехавший парик

Примадонна поразила дряблым лицом и искривленным ртом. Алла Пугачева зря понадеялась на парик.

Исполнительница хита "Миллион алых роз" отчаянно пыталась выглядеть достойной спутницей для молодого мужа. Алла Пугачева сбросила вес, поменяла широкие балахоны на модную одежду, но возраст все равно скрыть не удалось.

Лицо 72-летней звезды неизменно выдают коварные морщины и складки. Вместо роскошной шевелюры из натуральных локонов на макушке Примадонны теперь красуется парик. И все бы ничего, но он съехал с головы в предательский момент, когда звезда обратилась к россиянам.

Знаменитость записала для поклонников домашнее видео, сидя на диване. Алла Пугачева надеялась не ударить в грязь лицом, поэтому сделала макияж и принарядилась в черную кофту, которая спрятала изъяны усыхающего тела. Лицо звезды обрамлял парик с прямой челкой и белыми прядями, но закрепила она его не ровно, поэтому эффекта "вау" добиться не удалось.

Пользователи Сети отметили, что Алла Пугачева стала производить крайне печальное впечатление. "Парик перекосился", "Стала похожа на Поргину", "Как постарела...", "Ротик всегда был кривенький, но асимметрия старческая. Надо к врачу", "Какой ужасно прокуренный голос, и насадки на прическу ужасные. Вот не пила бы и не курила, она бы еще так дрябло не выглядела. Вся изрезанная от пластических операций ради Галкина", — выразились россияне.