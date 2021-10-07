"Деньги некуда девать": Сюрприз дочери выбил Пугачеву из колеи

72-летняя звезда российской эстрады горой стоит за своих близких и безмерно любит своих детей. Старшая наследница Примадонны Кристина Орбакайте уже давно не держится за материнский подол, а самостоятельно работает на своим именем и запускает бизнес-проекты. Алла Пугачева ахнула, увидев новую дизайнерскую разработку дочери. "Я просто поражена!" — заявила она в инстаграм-аккаунте.
Артистка рассказала, что ее дочь выпустила парфюм вместе с итальянской семьей знаменитых парфюмеров. Блондинка преподнесла матери ароматическое средство в специальной черной коробке "с сюрпризом". Когда ее открываешь, начинает звучать отрывок из песни Кристины Орбакайте и гореть яркая лампочка.
"Кристина во всем уникальна, она всегда удивляет меня", — выразилась Алла Пугачева. И хотя Примадонна осталась впечатлена проектом наследницы, пользователи Сети не разделили ее восторга. "Просто деньги некуда девать, мое субъективное мнение!", "Ох, вот уж не надо такого подарка", "Дичайшая безвкусица", "Простите, но это ужас какой-то", — отреагировали россияне на пост знаменитости.
Впрочем, некоторых заинтересовал парфюм Кристины Орбакайте, но люди сразу решили, что такая покупка им не по карману. Алла Пугачева не стала рассказывать о стоимости продукта, затаив интригу.
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