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Шоу-бизнес
Скажу правду: неожиданный звонок посмотревшей эфир о себе Пугачевой вызвал переполох на канале

Скажу правду: неожиданный звонок посмотревшей эфир о себе Пугачевой вызвал переполох на канале

Алла Пугачева любит профессиональных людей. Поэтому программ киноведа, кинокритика и организаторов фестивалей Вячеслава Шмырова старается не пропускать. Вячеслав Юрьевич, кажется, о важнейшем из искусств знает все, но и у него порой случаются неточности. На одну из них и обратила внимание Алла Борисовна.

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В 1975 году в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" прозвучала композиция "По улице моей который год…" на музыку Микаэла Таривердиева и слова Беллы Ахмадулиной, которую спела Алла Пугачева.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В середине 80-х первые строки стихотворения Беллы Ахатовны "Пришла и говорю" стали названием девятого студийного альбома Пугачевой и ее концертной программы.

Позже Пугачева много раз цитировала стихи Ахмадулиной в своих сольных выступлениях. Наиболее известным в ее исполнении является пронзительное стихотворение "Она цеплялась за любовь".

Об отношениях Пугачевой и Ахмадулиной и шла речь в очередном авторском фильме Шмырова. "Я много пишусь на "Доверии" (телеканал – Прим. ред.) в программах о старом кино, – рассказал он на своей странице. – И иногда получаю критические отзывы. Сегодня такой был – доброжелательный и обстоятельный. Позвонила Алла Борисовна. Чтобы рассказать о своих истинный отношениях с Беллой Ахатовной. Я очень впечатлен этим жестом. И, конечно, чувствую себя неловко за свой неточный рассказ. Примадонна, спасибо!"

Звонок Пугачевой автора программы очень поразил. "Для меня это большая неожиданность. Мы совсем не "на созвоне", – объяснил он.

Поэт-песенник Александр Шаганов заметил, что Алла Пугачева всегда умела удивить. "Мне тоже однажды в 1991 году звонила А. Б. на домашний телефон (мобильных еще не было).— Ты где? — спросила.— Я дома, — говорю, опешивший.— Я понимаю, что ты дома. Дом твой где? Сможешь приехать на Тверскую, мы песню на твои стихи записали? Вообще, она конечно, магистральная личность", – рассказал он свою историю.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 14:31 Источник: facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость 9676536
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Очень любит самозванка вносить свои коррективы в тексты поэтов. Что было со стихами Пастернака, Ахмадулиной, Кирсанова, Евтушенко..... Любительница вносить коррективы. Удмуртская народная поэтесса
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