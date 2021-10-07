Скажу правду: неожиданный звонок посмотревшей эфир о себе Пугачевой вызвал переполох на канале

В 1975 году в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" прозвучала композиция "По улице моей который год…" на музыку Микаэла Таривердиева и слова Беллы Ахмадулиной, которую спела Алла Пугачева.
В середине 80-х первые строки стихотворения Беллы Ахатовны "Пришла и говорю" стали названием девятого студийного альбома Пугачевой и ее концертной программы.
Позже Пугачева много раз цитировала стихи Ахмадулиной в своих сольных выступлениях. Наиболее известным в ее исполнении является пронзительное стихотворение "Она цеплялась за любовь".
Об отношениях Пугачевой и Ахмадулиной и шла речь в очередном авторском фильме Шмырова. "Я много пишусь на "Доверии" (телеканал – Прим. ред.) в программах о старом кино, – рассказал он на своей странице. – И иногда получаю критические отзывы. Сегодня такой был – доброжелательный и обстоятельный. Позвонила Алла Борисовна. Чтобы рассказать о своих истинный отношениях с Беллой Ахатовной. Я очень впечатлен этим жестом. И, конечно, чувствую себя неловко за свой неточный рассказ. Примадонна, спасибо!"
Звонок Пугачевой автора программы очень поразил. "Для меня это большая неожиданность. Мы совсем не "на созвоне", – объяснил он.
Поэт-песенник Александр Шаганов заметил, что Алла Пугачева всегда умела удивить. "Мне тоже однажды в 1991 году звонила А. Б. на домашний телефон (мобильных еще не было).— Ты где? — спросила.— Я дома, — говорю, опешивший.— Я понимаю, что ты дома. Дом твой где? Сможешь приехать на Тверскую, мы песню на твои стихи записали? Вообще, она конечно, магистральная личность", – рассказал он свою историю.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Актеры полетели в космос