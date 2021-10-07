Скажу правду: неожиданный звонок посмотревшей эфир о себе Пугачевой вызвал переполох на канале

Алла Пугачева любит профессиональных людей. Поэтому программ киноведа, кинокритика и организаторов фестивалей Вячеслава Шмырова старается не пропускать. Вячеслав Юрьевич, кажется, о важнейшем из искусств знает все, но и у него порой случаются неточности. На одну из них и обратила внимание Алла Борисовна.

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