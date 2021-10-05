"Подумали, что электрик": Собчак выдвинула сенсационную версию о сбое в Facebook

После случившегося в Сети поползли различные слухи о том, что сбой произошел неспроста. Некоторые предположили, что к этому причастны какие-то теневые недоброжелатели Facebook.
Телеведущая к многочисленным домыслам добавила и свою версию. Сделала это Ксения Собчак в свойственной ей саркастической манере, тем самым дав понять, что не верит во всевозможные "теории заговора". В своем телеграм-канале она прямо-таки заинтриговала фолловеров.
По словам журналистки, за 15 минут до падения Facebook неизвестный на портале 4chan предупредил всех, что "сейчас все соцсети рухнут", и "это только начало". Ксения Собчак сообщила, что днем в офис, где она находилась, явился незнакомый мужчина в спецовке.
"Подумали, что электрик", – цитирует звезду "Царьград". Таинственный незнакомец заявил, что чуть позже у них могут быть проблемы с интернетом и электричеством. Затем он удалился. "Мужик, ты кто был?", – спрашивает Ксения Собчак.
Как писали "Дни.ру", теледива не раз высказывалась с насмешкой по поводу мнения Виктории Бони о теориях заговора. Так, модель заявляла, что якобы под видом вакцинации от коронавируса человечество хотят массово чипировать. Подобная версия вызвала недоумение не только у Ксении Собчак, но и у многочисленных поклонников Виктории Бони.
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