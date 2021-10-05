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Шоу-бизнес
Зависимость, измены, роман по телефону: что известно о браке Эдиты Пьехи

Зависимость, измены, роман по телефону: что известно о браке Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха была замужем трижды, но так и не нашла свою настоящую любовь. Кто виноват в том, что артистка осталась одинокой?
прочитано 456 раз

За свою жизнь 84-летняя артистка Эдита Пьеха выпустила десятки сольных треков, завоевала сердца толп поклонников, обзавелась большой любящей семьёй, но так и не обрела простого женского счастья. Певица трижды надевала подвенечное платье, но все её браки, несмотря на мягкий характер, закончились разводом.

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 Эдита Станиславовна Пьеха

Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Своего первого возлюбленного Александра Броневицкого артистка встретила в университете. Броневицкий руководил хором польского землячества, в котором выступала певица, а позже пригласил её в свою группу "Дружба". Эдита долго сопротивлялась уговорам Александра о свадьбе, но в 1956 году сдалась и пара пошла под венец.

Угодить требованиям супруга Пьехе было непросто. Чтобы избежать критики со стороны Броневицкого, певице приходилось тайно брать уроки вокала и тщательно следить за внешностью. Семейной счастье закончилось, когда артистка застукала мужа с любовницей. Из-за тревожных мыслей об изменах Эдита родила дочь раньше срока — Илона Пьеха появилась на свет недоношенной. Спустя 20 лет брака певица честно рассказала супругу о новом возлюбленном, полковнике КГБ Геннадии Шестакове.

Вторые отношения Пьехи поначалу складывались намного лучше первых. Однако вскоре после свадьбы артистка узнала, что Шестаков страдает от алкогольной зависимости. Полковник годами не выходил из запоев и спускал на выпивку все заработанные деньги — так прошли шесть лет брака.

После нового развода Эдита пообещала себе не выходить замуж, но вскоре встретила новую любовь — преданного поклонника её творчества Александра Полякова. Мужчина работал в администрации президента и роскошно ухаживал за артисткой. Несмотря на то, что Пьеха жила в Санкт-Петербурге, а Александр — в Москве, возлюбленные два года состояли в романе по телефону и в конце концов поженились.

Брак на расстоянии оказался не лучшей затеей — певица призналась, что чувствовала рядом мужское плечо, но создать настоящую семью с Поляковым у них не вышло и пара рассталась.

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5 октября 2021, 02:31 Источник: https://7days.ru • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Эдита Пьеха

комментарии

Ответить:

Гость871830
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десятки сольных треков???? Пизззздец писаки
1

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