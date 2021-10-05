"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам

"Я с трудом себе представляю, чтобы Алла Пугачева, которая находится на вершине нашего большого дома под названием "Шоу-бизнес", кому-то говорила: "Так, чтобы эту Х или ту Y я нигде не видела!" – считает Березин. – Алла просто скажет: "А кто эта такая? Я не знаю такую".
"Мне смешно слушать, когда говорят, будто она боится конкуренции, – продолжает Владимир Александрович. – Для нее многие артисты – это просто одинаковая масса, за которой она вообще не следит и никак в их творческой судьбе не участвует. Это всего лишь красивая легенда, что Алла рулит шоу-бизнесом. Ей вообще не до этого – у нее много других интересов. Молодой муж, дети..."
При этом говорят, что Пугачева якобы не давала выступать кому-то. Но Березин этому не верит. "Алла всегда интересуется составом участников концерта. И если чей-то уровень ее смущает, то она отказывается, – предполагает диктор. – И тогда, конечно, организаторы выбирают Пугачеву. У Аллы есть право выбирать, с кем она хочет выступать, согласитесь. И рядом с ней должны быть достойные, яркие и профессиональные люди. Например, я помню, как ей понравился начинающий тогда Николай Басков и она сама пришла к нему в гримерку. А то, что тухло или жухло – я никого сейчас не имею ввиду, – не стоит ее внимания, потому что жизнь одна и не стоит на них тратить время. Но при этом она может потратить время на тех, кого знает, кого жалеет, кто соответствует ее представлениям о таланте, чтобы помочь им".
Слухи о том, что Пугачева могла запрещать и эфиры коллег, Березин тоже считает несостоятельными. "Вы представляете себе, чтобы она звонила генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и что-то диктовала? Я – нет, – говорит Березин. – Но она могла прижать некоторых козявок – звезд с претензией. Вполне могла сказать: "Чтобы этой б*** никогда было!" И певицу прекращали приглашать в "Песню года", какой бы популярной та ни была.– Но это вовсе не значит, что Алла сидит и высматривает себе в телевизоре жертву – мол, кого бы замочить? Она выше этого!"
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