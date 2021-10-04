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Шоу-бизнес
"Бесполезно рыпаться": Меньщиков рассказал о всеобщем чипировании после прививки Бони

"Бесполезно рыпаться": Меньщиков рассказал о всеобщем чипировании после прививки Бони

Виктория Боня, крайне негативно относившаяся к прививке от коронавируса, на днях вакцинировалась. Степан Меньшиков обрадовался за коллегу.
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Целый год Виктория Боня писала огромные посты об опасности вакцины против COVID-19. Модель убеждала своих поклонников в том, что прививка – это, на самом деле, чипирование человечества. Также бывшая участница "Дома-2" была уверена, что "Спутник V" опасен для женщин, так как, по ее мнению, он вызывает бесплодие.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Еще тогда было ясно, что такая позиция не выдерживает никакой критики, а дальнейшие события только подтвердили безопасность вакцинирования. Однако Виктория Боня от своем сомнительной позиции публично не отказывалась.

На днях пользователей "Инстаграма" шокировала новость о том, что звезда все-таки поставила прививку. Аргументировала она это тем, что без штампа она не может слетать в Европу даже по работе, не говоря уже о путешествиях. Видимо, девушке надоело ограничивать себя и она решилась на такой шаг, чтобы иметь возможность ездить в любую точку мира.

Бывший Виктории Бони Степан Меньшиков прокомментировал ее поведение. Он изначально был за вакцинацию и обрадовался, когда узнал, что его коллега поменяла мнение.

"Порадуйтесь за Викторию. Порадуйтесь, что ее мнение поменялось, что она встала на путь спасения", – дал комментарий корреспонденту Дни.ру экс-участник самого долгоиграющего поекта.

Ему кажется, что таким образом она позаботилась не только о себе и своем здоровье, но и подумала о состоянии окружающих ее людей. Теперь она не сможет стать переносчиком болезни.

"Она поняла, что уже бесполезно рыпаться. Мы чипированы. У нас есть паспорта, ИНН, пенсионное свидетельство, военный билет, права, телефон. И все это в совокупности дает чип. Просто он пока что не стоит внутри нас. Но придет время, когда наши документы, сердечный ритм, пульс, состав крови, давление будут записаны в цифровом формате", – поддержал переживания Бони Степан Меньшиков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Виктория Боня. Фото: Anna Salynskaya /Global Look Press/
4 октября 2021, 15:30 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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