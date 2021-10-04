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Шоу-бизнес
"Надеюсь, меня не сглазили": Виктория Боня рассказала о состоянии после прививки

"Надеюсь, меня не сглазили": Виктория Боня рассказала о состоянии после прививки

Виктория Боня две недели назад сделала заграничную прививку от коронавируса. Теледива призналась, что ее самочувствие ухудшилось.
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Ведущая поделилась подробностями в своем инстаграм-аккаунте. Она сообщила, что вакцинировалась не по добровольному желанию, а по необходимости. Дело в том, что в Европе, где она живет, без сертификата о прививке у нее нет возможности работать.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Виктория Боня отметила, что приболела. Она связала это с прививкой. Знаменитость выразила надежду, что ее плохое самочувствие – не из-за ковида и не происки злопыхателей. "Надеюсь, меня не сглазили", – высказалась модель.

Знаменитость рассказала, что лечится имбирем и чесноком и сдаваться недугу не собирается. Также звезда поведала, что обещала дочери Анджелине сходить вместе с ней на футбольный матч. Виктория Боня призвала поклонников делать осознанный и правильный выбор. Она добавила, что у нее не было такой возможности.

Напомним, ранее светская львица говорила, что прививки очень вредны для организма. Она делилась скандальными теориями о том, что якобы Билл Гейтс с помощью вакцин пытается "чипировать" человечество. По ее мнению, прививка делает женщин бесплодными. За такие суждения Виктория Боня подверглась резкой критике и насмешкам со стороны некоторых коллег по шоу-бизнесу и поклонников. В частности, с сарказмом к подобному мнению знаменитости относится Ксения Собчак.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 10:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Бонька сделала всего лишь прививку,а шуму-то - на всю Ивановскую.
1

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