"Надеюсь, меня не сглазили": Виктория Боня рассказала о состоянии после прививки

Ведущая поделилась подробностями в своем инстаграм-аккаунте. Она сообщила, что вакцинировалась не по добровольному желанию, а по необходимости. Дело в том, что в Европе, где она живет, без сертификата о прививке у нее нет возможности работать.
Виктория Боня отметила, что приболела. Она связала это с прививкой. Знаменитость выразила надежду, что ее плохое самочувствие – не из-за ковида и не происки злопыхателей. "Надеюсь, меня не сглазили", – высказалась модель.
Знаменитость рассказала, что лечится имбирем и чесноком и сдаваться недугу не собирается. Также звезда поведала, что обещала дочери Анджелине сходить вместе с ней на футбольный матч. Виктория Боня призвала поклонников делать осознанный и правильный выбор. Она добавила, что у нее не было такой возможности.
Напомним, ранее светская львица говорила, что прививки очень вредны для организма. Она делилась скандальными теориями о том, что якобы Билл Гейтс с помощью вакцин пытается "чипировать" человечество. По ее мнению, прививка делает женщин бесплодными. За такие суждения Виктория Боня подверглась резкой критике и насмешкам со стороны некоторых коллег по шоу-бизнесу и поклонников. В частности, с сарказмом к подобному мнению знаменитости относится Ксения Собчак.
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