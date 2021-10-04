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Шоу-бизнес
Президент неожиданно в разгар вечеринки подарил ошарашенной Веденеевой звание "Народной артистки"

Президент неожиданно в разгар вечеринки подарил ошарашенной Веденеевой звание "Народной артистки"

Во время закрытия фестиваля "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина" пришла радостная новость: Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов России 11 деятелям культуры. Соответствующий указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Среди награжденных – и артистка Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяна Бегалова.
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Бегалова – сегодняшняя фамилия Татьяны Вениаминовны. Она ей досталась от второго мужа – бизнесмена Юрия Бегалова. Впрочем, поклонники знают ее преимущественно как "тетю Таню" – знаменитую ведущую программы "Спокойной ночи, малыши!"

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"Сначала я пугалась, когда молодые люди с трехдневной щетиной на улице говорили мне: "Тетя Таня, люблю вас с детства!", – улыбается 68-летняя Веденеева. – А потом привыкла и мне даже стало нравиться. "Тетя Таня" – это же такой бренд!"

Впрочем, теперь она – "тетя" со званием! "Для получения звания "Заслуженной" я ничего не делала специально, – призналась телеведущая. – Этому способствовали мои друзья".

Татьяна Веденеева и Владимир Березин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Стоит заметить, что высокая награда у нее уже есть – несколько лет назад она стала Народной артисткой Ингушетии. Но вышло это случайно.

"После концерта мы выпивали, и вдруг в разгар вечеринки Президент Ингушетии встал и сказал: "Я хочу выпить за Народную артистку России Татьяну Веденееву!" – вспоминает "тетя Таня". – Я его поправила – мол, у меня нет никаких званий. Президент республики удивился, а потом сказал: "С сегодняшнего дня Вы – Народная артистка Ингушетии!" Я стала говорить, что, мол, чтобы стать Народной, сначала нужно получить Заслуженную. На что глава мудро заметил: "Ну я же Президент!"

Позже, вручая телеведущей памятный знак, заместитель министра республики скажет: "Когда меня спрашивали, почему именно Ингушетия сделала Татьяну Веденееву своей народной актрисой, я неизменно отвечаю – на Кавказе живут мудрые люди!"

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Татьяна Веденеева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 10:35
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64-летняя Веденеева выглядит как подросток

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