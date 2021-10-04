"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой

В мае 2020 года в дом Светланы Моргуновой пришла большая беда – от коронавируса умер ее единственный сын Максим. О том, как сегодня живет легендарный диктор, "Дни.ру" во время фестиваля "Бархатный сезон" в сочинском гранд-отеле "Жемчужина" рассказал ее давний друг и коллега Владимир Березин.

"Светлана Михайловна сегодня живет так, как живет обычный очень взрослый человек, – рассказал Владимир Березин. – Это уже не та легендарная и с иголочки одетая Светлана Моргунова, которую мы все помним и любим, конечно. Она не ходит по квартире с прической, в парике, с безупречным макияжем, в красивой одежде – все это в прошлом. Впрочем, сама всегда хотела пожить обычной простой жизнью, как ее мама, которая сидела дома и смотрела все передачи. И однажды она мне так и сказала: "Ну все! Все! Все закончилось!"

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По заверению Березина, его коллега окружена заботой. "С ней живет нянечка, невестка не оставляет, внучка, – уверяет Владимир Александрович. – Правда, доходы у нее скромные – пенсия около 50 тысяч рублей с учетом надбавки за звание Народной, и никаких других заработков нет. Моргунова всю жизнь была обеспечена, свободна в тратах, но сегодня это все прекратилось. Она зарабатывала очень много и вполне могла бы откладывать – сегодня жила бы прилично. Но она, в отличие от большинстве сегодняшних звезд, которые красуются в часто взятой напрокат дорогой одежде, все свои наряды и украшения покупала самостоятельно – в 80-х у нее были связи и блат во всех московских комиссионках. Это было так круто и ей многие завидовали! "Вовусь, я половину на шмотки трачу!" – как-то призналась она мне".

Дорогие украшения, которые всегда были ей к лицу, Моргунова, как оказалось, покупала с прицелом на будущее. "Это все – на учебу моей внучке", – признавалась она однажды Березину. И, действительно, когда внучка Даша поступила в ВУЗ, Светлана Михайловна отдала ей множество колец из золота и драгоценных камней.

После смерти единственного сына Светлана Моргунова заметно сдала. "Сегодня она, к счастью, чувствует себя получше, – сообщил Владимир Березин. – У нее вдруг на фоне деменции, возраста и трагических обстоятельств, появился смысл в жизни. Она весь год жила мыслью о том, как поставить сыну достойный памятник на Троекуровском кладбище. Он недавно появился – спасибо огромное друзьям Моргуновой. А сегодня часто вздыхает: "Наверное, мне пора уходить – Максим же меня там ждет..."