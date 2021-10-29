"О боже!": Женатый Фадеев ринулся прощупывать молодых красоток

Стартовал отбор в таинственный проект. Максим Фадеев обозначил жесткие критерии.

В 2003 году Максим Фадеев основал музыкальный лейбл MALFA, который успешно развивается под надзором опытного начальника. На официальной странице компании в "Инстаграм" появилась информация о старте кастинга. Стало известно, что Максим Фадеев спешит организовать новый музыкальный проект.

Команда продюсера отбирает только девушек, причем по четким характеристикам. Во-первых, рассматривать будут кандидаток только из Екатеринбурга и Свердловской области. Во-вторых, ищут совершеннолетних, но в возрасте не более 25 лет. В-третьих, рост претенденток должен быть низким — максимум 170 сантиметров.

Однако место жительства и физические параметры девушек — это далеко не все, на что продюсер будет обращать внимание. Максим Фадеев намерен проверить потенциальных артисток на способность выступать. Худо дело, если прощупать талант у кандидаток не получится. Будущие звезды должны хорошо петь, а также красиво двигаться. Ну и, конечно же, хотеть стать знаменитыми.

Пользователи Сети по-разному восприняли объявление о кастинге, сообщает URA.ru. Многие решили, что Максим Фадеев решил набрать новый коллектив в группу "Серебро". Некоторые указали в комментариях к новости, что очень бы хотели участвовать в отборе, но не подходят по параметрам. "О боже!", "Ох уж эти рамки", "Так 32-летних списываем?" — выразились россиянки.

Напомним, творчество и карьера не мешают продюсеру вести семейную жизнь. Максим Фадеев не забывает о любимой жене Наталье, с которой живет душа в душу десятки лет. Именно стремление к музыке помогло мужчине обрести личное счастье. Судьба распорядилась так, что избранницу он встретил на службе — Наталья работала у него на подтанцовке.