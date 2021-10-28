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Шоу-бизнес
Одно лицо: молодую жену Жулина приняли за его бывшую

Одно лицо: молодую жену Жулина приняли за его бывшую

Александр Жулин счастлив в браке с коллегой Натальей Михайловой. 23-летняя разница в возрасте вовсе не смущает пару, которая воспитывает двоих детей.
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Фигурист был женат три раза. Поклонники заметили, что у всех его возлюбленных есть много похожего. Так, в 80-х годах Александр Жулин запомнился на льду в паре с Майей Усовой. Стройная спортсменка с утонченными чертами лица стала первой супругой фигуриста.

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В начале 90-х спортсмены развелись. Затем Александр Жулин связал себя узами брака с Татьяной Навкой, которая родила ему дочь Александру. Но и эта семья распалась. Третьей женой тренера стала опять же фигуристка Наталья Михайлова, ранее бывшая его воспитанницей.

Александр Жулин вспомнил в своем инстаграм-аккаунте о первой избраннице Майе Усовой. Он опубликовал архивный снимок — кадр из их совместного номера "Осенние листья". Поклонники расчувствовались, увидев фото и заверили, что помнят спортсменов как самую красивую пару на льду. "Смотрела на вас, затаив дыхание. Вы были лучшими", – написал один из фолловеров.

Также подписчики отметили, что нынешняя жена Александра Жулина удивительно похожа на Майю Усову. Так, что их можно даже перепутать. Судя по всему, фигуристу нравится определенный тип женщин — высокие, стройные спортсменки с тонкими чертами лица.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 20:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Татьяны Навки не поделили два красавца

комментарии

Ответить:

Гость885097
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А, ничего, что Навка была подругой Усовой и спала с Жулиным, а потом увела его. Усова узнала самая последняя, позвонила Навке, та просто нагло нахамила. Жулин был ещё тот ходок : имея жену крутил еще с двумя, но победила Навка. Потом Жулин огреб от Навки по-полной программе. Так, что хороши оба! Хотя, Навка и Жулина переплюнула, но ее бумеранг, к ней летит !!!
Гость882397
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Видно что Жулин страдает от ситуации, что Навка так взлетела, ему и молодая жена не в радость. Жулин как-то сдал, потух.
Гость882421
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Да вы что, Майя Усова была редкая красавица, все последующие и рядом не стояли
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