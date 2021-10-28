Одно лицо: молодую жену Жулина приняли за его бывшую

Фигурист был женат три раза. Поклонники заметили, что у всех его возлюбленных есть много похожего. Так, в 80-х годах Александр Жулин запомнился на льду в паре с Майей Усовой. Стройная спортсменка с утонченными чертами лица стала первой супругой фигуриста.
В начале 90-х спортсмены развелись. Затем Александр Жулин связал себя узами брака с Татьяной Навкой, которая родила ему дочь Александру. Но и эта семья распалась. Третьей женой тренера стала опять же фигуристка Наталья Михайлова, ранее бывшая его воспитанницей.
Александр Жулин вспомнил в своем инстаграм-аккаунте о первой избраннице Майе Усовой. Он опубликовал архивный снимок — кадр из их совместного номера "Осенние листья". Поклонники расчувствовались, увидев фото и заверили, что помнят спортсменов как самую красивую пару на льду. "Смотрела на вас, затаив дыхание. Вы были лучшими", – написал один из фолловеров.
Также подписчики отметили, что нынешняя жена Александра Жулина удивительно похожа на Майю Усову. Так, что их можно даже перепутать. Судя по всему, фигуристу нравится определенный тип женщин — высокие, стройные спортсменки с тонкими чертами лица.
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