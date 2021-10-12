"Не позорься!": Окрутившую молодого хахаля Варнаву смешали с грязью

Популярная юмористка взвыла от нападок злопыхателей. Екатерина Варнава чувствует себя ущемленной.

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава мастерски усовершенствовала свою внешность и смогла привлечь в свою жизнь молодого спутника. Режиссер Александр Молочников моложе избранницы на восемь лет, что вызывает общественное порицание и больно ранит юмористку. Артистка рассказала, что в Сети на нее обрушивается масса ехидной критики, как на уже немолодую женщину, которая потеряла стыд.

Когда 36-летняя Екатерина Варнава публикует в "Инстаграм" фото с возлюбленным, в комментариях ее просто мешают с грязью, намекая на возраст. Александра Молочникова называют "красивым сыном" звездной брюнетки. Массовые шутки до такой степени влияют на знаменитость, что она подходит к зеркалу и высматривает недостатки, которые могут добавлять ей лишние годы.

Говоря об общественном мнении, Екатерина Варнава составила примерную картину того, как принято вести себя после 30 лет. В противном случае, по словам юмористки, можно разочаровать аудиторию. "Без колготок в коротком платье ходить нельзя. Обязательно закрашивайте седину. Ни в коем случае естественным образом не стареть! Надо что-то где-то подколоть... Не надо встречаться с мужчиной, который младше тебя. Не дай бог, если на пять лет. Это максимум. Если еще дальше — ну не позорься!", — поделилась наблюдениями артистка.

