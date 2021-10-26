Опухоль и сгоревшие органы: Дайнеко врезалась головой на дороге

Поп-дива Виктория Дайнеко провела отпуск с ребенком в Объединенных Арабских Эмиратах. Она успела и искупаться в Персидском заливе, и подняться на сверхвысотный небоскреб Бурдж-Халифа, и погулять по уютным местечкам Дубая в свое удовольствие.
Артистка отметила, что заграничное путешествие прошло удачно, если не считать пары инцидентов, которые негативно отразились на ее здоровье. Во-первых, из-за палящего солнца певица получила неожиданный ожог органов слуха. "Впервые в жизни у меня сгорели УШИ", — поделилась Виктория Дайнеко в личном блоге.
Но наибольшей опасности знаменитость подверглась не из-за погодных условий. Виктория Дайнеко обычным образом переходила проезжую часть, однако без происшествий достигнуть цели не удалось. Знаменитость врезалась в дорожный знак. В результате травмы у нее образовалась опухоль. "Вернулась с шишкой на голове, а потому что в Эмиратах не сильно любят пешеходов", — пояснила победительница "Фабрики звезд-5".
Сейчас знаменитость лишь посмеивается над увечьями и не придает им особого значения. Виктория Дайнеко очень рада, что вернулась в Россию, и теперь наслаждается привычной обстановкой. "В общем! Хорошо, что живой! Как чудесно дома", — заявила артистка поклонникам.
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