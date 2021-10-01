"Внутри семьи мы четко разграничили": Маликова о пути на сцену, отношениях с братом и карьере сына

3 октября в столичном клубе Adrenaline Stadium состоится масштабная "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты". В 20 часов концерт в прямом эфире покажет канал "МУЗ-ТВ". Более 30-ти популярных исполнителей, чьи композиции взрывали музыкальные хит-парады и вечеринки, соберутся на многотысячном танцполе. Среди них будет и группа "Новые самоцветы" – в ее исполнении прозвучат легендарные хиты "Мир не прост" и "Синий иней". С солисткой коллектива Инной Маликовой встретился корреспондент "Дни.ру".

В этом году коллектив "Новые Самоцветы" отмечает 15-летие. Как вообще возникла идея создать его, ведь и без того есть два независимых состава классических "Самоцветов"?

Осенью 2006 года у ВИА "Самоцветы", который создал и всю жизнь руководит мой папа, был юбилей— 35 лет. В честь этого события должен был состояться большой концерт в Кремле. И за полгода до этого Юрий Федорович стал думать, что и как будет на этом концерте, и начал обзванивать артистов, которые в разные годы работали в ансамбле "Самоцветы". Их было немало. Но хотелось в эту ретро-программу привнести какую-то новизну. И Юрий Федорович стал собирать группу из молодых ребят, чтобы сделать с ними номер. Было видно, что он хочет, но не очень понимает, как его сделать с молодежью. Чего-то не хватало. Я посмотрела на все это и предложила: "Давай я попробую". Помню, папа спросил: "А тебе это нужно?" Я сказала: "Юрий Федорович, сконцентрируйтесь на вашей программе, а этот номер я беру на себя".

А во сколько лет Вы понял, что отец – известный человек?

В детстве расти в музыкальной семье было безумно интересно, а чуть позже стало ещё и безумно ответственно. Когда я осознала, что и папа, и брат — успешные люди, я поняла, что эта ответственность лежит и на моих плечах. Что я должна работать за троих, чтобы что-то в этой жизни сделать, потому что понимала, что будет непросто. Во-первых, потому что я женщина, а во-вторых, потому что передо мной такие сильные и прекрасные мужчины, как Юрий Федорович и Дмитрий Юрьевич, которые в этой жизни многое сделали для нашей профессии, и я должна им соответствовать. И сначала мне было непросто. Но когда в 2006 году я создала коллектив, тут, конечно, все сразу встало на свои места. Я думала: "Боже, какое счастье, что на мне не висит этот груз сольной карьеры". Потому что сольная карьера строится на голосе, а у меня голоса никогда не было, я просто всегда хорошо и чисто пела, получив прекрасное музыкальное образование. Но к великому голосу это не имеет никакого отношения.

При этом не было ли у Вас в детстве зависти или ревности к старшему брату, который начал заниматься музыкой раньше и раньше стал известным?

Никогда в жизни у нас с ним конкуренции не было и быть не могло, потому что он мужчина, а я женщина. И мы стараемся наши отношения строить на взаимной любви и уж точно не на конкуренции. Я им очень горжусь, очень люблю его как музыканта, как артиста, радуюсь его успехам. Надеюсь, он моим тоже. Он обязательно будет принимать участие в нашем юбилейном концерте. Все время спрашивает меня, не изменилось ли у нас что. Для него важен этот вечер. Так что приходите к нам на концерт 15 октября в "Вегас Сити Холл" — и обязательно встретитесь с Дмитрием Маликовым. У нас с ним будет для вас музыкальный сюрприз.

Ваш сын – тезка брата, тоже Дмитрий Маликов. Не мешает ли это ему по жизни, ведь наверняка его сравнивают с дядей?



Нет, у них абсолютно разные направления. Димочка выбрал основным занятием не музыку, а кулинарию и онлайн-бизнес, у него много разных проектов. Мы внутри семьи четко сделали разграничения. Старший Дима у нас Дмитрий, а младший – Дима. Поэтому никакого сравнения нет.

Когда Ваш сын родился, песни "Самоцветов" уже стали классикой. И звучат до сих пор. А в чем секрет их популярности, как считаете?

Этими песнями мы напоминаем людям о каком-то классном периоде в их жизни — советском детстве или юности. И наши песни в современном исполнении для них становятся связующей ниточкой с той порой, вызывают приятную ностальгию. Судя по комментариям, которые нам пишут в соцсетях, люди очень счастливы слышать эти песни вновь. Это настоящие, светлые, искренние эмоции, их невозможно подделать.

