"Зов природы": дочь певицы Валерии заговорила о нежелательной беременности

Старшая наследница музыкальной семьи сообщила о проблемах, связанных с рождением ребенка. Похоже, что Анна вдохновилась примером младшего брата и заговорила о личных взглядах на семейную жизнь.

Напомним, дочь певицы Валерии пошла по ее стопам. Девушка уже выпустила два мини-альбома, а в 2020 году у нее состоялись релизы сразу нескольких хитов. Несмотря на активную творческую деятельность, общественность больше всего интересуется личной жизнью Анны Шульгиной.

Поклонники негодуют, в свои 27 лет артистка ни с кем не встречается, да и детей заводить не желает. По словам самой девушки, только после рождения племянницы она всерьез задумалась о смене статуса.

Похоже, что Арсений вдохновил сестру на трогательный пост в личном блоге в "Инстаграм". Артистка ответила на самый главный вопрос, сподвигло ли рождение дочери брата на мысли о материнстве.

"Я и раньше ощущала "приливы". Это как зов природы где-то в животе. Но не каждая обязана быть матерью, и это норма. Я отношусь к типу женщин, которые очень сильно захотят ребенка не просто так, а от своего мужчины", – написала певица.

Напомним, 22-летний Арсений Шульгин стал отцом 1-го января. У звездного наследника родилась дочка Селин. Его супруга Лиана уже отправилась домой вместе с новорожденной малышкой. А вот радостный папаша во всю гуляет в горах Краснодарского края.