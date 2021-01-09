240-килограммовый сын Сафронова распух из-за прививки от ковида

Лука Затравкин испытал на себе пугающие последствия прививки от коронавируса. 31-летний наследник художника Никаса Сафронова рассказал о самочувствии после вакцинации.

Сын популярного российского деятеля искусств решил обезопасить себя от заражения ковидом и заодно посодействовать развитию отечественной науки. 240-килограммовый Лука Затравкин стал добровольцем по тестированию отечественной вакцины от опасного вируса и результат процедуры нанес ему непредсказуемый вред. Наследник Никаса Сафронова подверг себя серьезной опасности – его организм странно отреагировал на прививку от коронавируса, а врачи не смогли облегчить состояние пациента.

Почти сразу после вакцинации мужчина начал жаловаться на то, что место укола сильно чешется. Вскоре оно превратилось в большой синяк, а рука раздулась до гигантского размера. Лука Затравкин связался с медиками и попросил о помощи, но они всего лишь посоветовали ему следить за своим состоянием, так как впервые стали свидетелями такой неожиданной реакции на вакцину.

Наследник Никаса Сафронова последовал совету врачей и не стал поднимать панику. Температура его тела была нормальной, поэтому госпитализацию Лука Затравкин не рассматривал. В итоге все обошлось – осложнения остались лишь неприятным воспоминанием, сейчас жалоб нет, хотя рука мужчины после прививки от коронавируса чесалась целую неделю.