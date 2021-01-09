Свадебный обряд Бузовой на Мальдивах обошелся в 50 тысяч рублей

Перед Новым годом поющая телеведущая отправилась на Мальдивские острова вместе со своим избранником Давидом Манукяном, чтобы не только расслабиться после напряженной работы, но и романтично провести время с возлюбленным. Совсем недавно в Сети появились кадры с роскошной свадебной вечеринки Ольги Бузовой на берегу Индийского океана. Тогда россияне в один голос решили, что звезда решила узаконить отношения со своим бойфрендом, однако все оказалось иначе. Курортный брак, который заключила знаменитость, не имеет юридической силы и не считается настоящим нигде в мире. По сути дела свадьба Ольги Бузовой – не более чем досуговое мероприятие.
Многие отели на южных курортах предлагают посетителям устроить фиктивную свадебную церемонию для романтичного времяпровождения. В среднем такой обряд стоит около 52 тысяч рублей. В него входит определенный набор услуг: праздничный декор, выступление музыкантов, обмен кольцами, фото– и видеосъемка, праздничный ужин и некоторые развлечения.
Некоторые эксперты считают, что Ольга Бузова и Давид Манукян могли бесплатно поучавствовать в свадебной церемонии, так как хорошо прорекламировали отель, в котором отдыхают. Поп-дива заинтересована в предоставлении скидок на сервисные и развлекательные услуги, поэтому, как считают многие, и афиширует место своего пребывания на курорте в инстаграм-канале.
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