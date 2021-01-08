"Трепещи!": Собчак прилюдно высмеяла Бузову

Сама же участница скандального шоу "Дом-2" предположила, что журналистка просто завидует ей, поэтому и выкладывает подобные ролики. Похоже, что Собчак решила распиариться с помощью певицы.
Более того, Ксения упомянула и небезызвестную Ивлееву, собирающую миллионы просмотров в личном блоге "Инстаграм". Не похоже ли это на некачественный рекламный ход со стороны блогера?
"С мужем внимательно изучили "молодежные тренды" и решили запилить "годныи? контент". Настюшка Ивлеева и Ольга Бузова– трепещите!", – написала Ксюша.
Ольга мгновенно ответила на незамысловатое видео творческих личностей. Артистка обратилась к "Анатольевне" и посоветовала не уподобляться зависти. Собчак замечание Бузовой оставила без внимания.
Напомним, это уже не первый случай, когда Ксения открыто критикует успех своей коллеги. Весной 2020 года журналистка высмеивала конкурсы, в которых участвует Ольга. А в новостных видеороликах Собчак и по сей день регулярно появляются нелепые ситуации, связанные с деятельностью ведущей.
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