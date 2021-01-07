"На Новый год избил любимый сын": Садальский рассказал о трагедии известной актрисы

7 января день рождения праздновала народная артистка СССР Нина Сазонова. Стас Садальский рассказал о трагической судьбе звезды советского кино.

Нина Сазонова умерла 1 марта 2004 года. Ей было 87. За несколько лет до кончины актриса лишилась рассудка. Этому предшествовало кошмарное событие.

"В ночь на Новый, 2002 год ее до полусмерти избил родной сын", – рассказал Стас Садальский в личном микроблоге. Решив, что его мать мертва, мужчина покончил с собой. Тело единственного наследника звезды кино, Михаила, нашли под окнами многоэтажного дома.

Сама Нина Сазонова оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Долгое время от артистки скрывали смерть наследника. Милиция хотела возбудить уголовное дело по факту избиения актрисы, но та отказалась давать показания.

По словам Стаса Садальского, он и его коллега Ольга Богданова навещали народную артистку в больнице. Чтобы хоть как-то отвлечь женщину от горестных мыслей, они приводили с собой мальчика, играющего на гармони. После трагедии Нина Сазонова потеряла память.

Напомним, личная жизнь единственного сына Нины Сазоновой, Михаила, не сложилась. После развода он остался жить с матерью. Мужчина пристрастился к алкоголю и азартным играм, потерял работу. Звезде кино приходилось выплачивать долги наследника. В последние годы Михаил изолировал родительницу от внешнего мира. Отпрыск запрещал Сазоновой подходить к телефону, принимать гостей.