Какой красоткой была: Алину Кабаеву сняли в прозрачном бикини

Олимпийская чемпионка последние годы ведет очень закрытый образ жизни. Алина Кабаева не появляется на экранах, не ведет соцсети, не ходит по светским мероприятиям. Свежие снимки спортсменки – большая редкость.
Между тем в начале нулевых гимнастка с большой охотой позировала для мужских журналов. Архивные кадры различных фотосессий легко можно найти в Сети. Также на просторах Интернета то и дело появляются неопубликованные ранее фотографии. Так, накануне всплыл снимок Алины Кабаевой, созданный еще в 2001 году. Российская чемпионка позировала фотографу из Японии в прозрачном бикини на берегу водоема.
Снимок из японского журнала наделал много шума. В "Телеграме" теперь вспоминают, какой красоткой была спортсменка.
Напомним, в начале двухтысячных Алину Кабаеву очень любили в Стране восходящего солнца. Гимнастка даже снялась в японском боевике "Красная тень".
В одном из интервью Алина Кабаева признавалась, что именно эта страна стала ее первой "заграницей". В Токио и Осаке знаменитость была много раз.
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