Какой красоткой была: Алину Кабаеву сняли в прозрачном бикини

В Сети обсуждают пикантный кадр красавицы-гимнастки. Спортсменка Алина Кабаева позировала фотографу из Японии.

Олимпийская чемпионка последние годы ведет очень закрытый образ жизни. Алина Кабаева не появляется на экранах, не ведет соцсети, не ходит по светским мероприятиям. Свежие снимки спортсменки – большая редкость.

Между тем в начале нулевых гимнастка с большой охотой позировала для мужских журналов. Архивные кадры различных фотосессий легко можно найти в Сети. Также на просторах Интернета то и дело появляются неопубликованные ранее фотографии. Так, накануне всплыл снимок Алины Кабаевой, созданный еще в 2001 году. Российская чемпионка позировала фотографу из Японии в прозрачном бикини на берегу водоема.

Снимок из японского журнала наделал много шума. В "Телеграме" теперь вспоминают, какой красоткой была спортсменка.

Напомним, в начале двухтысячных Алину Кабаеву очень любили в Стране восходящего солнца. Гимнастка даже снялась в японском боевике "Красная тень".

В одном из интервью Алина Кабаева признавалась, что именно эта страна стала ее первой "заграницей". В Токио и Осаке знаменитость была много раз.