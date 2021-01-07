Ребенку Бони сожгли руки: Плачет, больно

Отец звездной наследницы – ирландский миллиардер Алекс Смерфит все еще помогает бывшей возлюбленной с воспитанием и содержанием дочери. Именно он помог Боне и ее дочери вернуться на родину. Похоже, что зря он это сделал.
К слову, светская львица осталась крайне недовольна санитарными нормами в одной из столичных школ, которую посещает маленькая Анджелина. Виктория показала руки девочки, пересушенные гелем-антисептиком.
Из-за постоянной обработки, на ладошках девочки появились язвы и ожоги. Виктория решила не оставлять эту тему без общественного внимания и обратилась к администрации школы в личном блоге в "Инстаграм".
"Ребенку сожгли руки в школе спиртовым гелем. Она плачет, больно. Ну, как можно ребенку наносить гель по двадцать раз в день на ладошки", – высказалась Виктория.
Стоит отметить, что серьезная травма не помешала звездным родственницам отправиться на прогулку и шоппинг. Оказывает, Боня завлекла дочь в магазины покупкой новой игрушки.
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