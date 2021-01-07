Ягудин и Тотьмянина отказываются от рождения сына

Звезды спорта мечтают вновь стать родителями. Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина задумались о третьем ребенке.

Знаменитые фигуристы вместе уже 14 лет. У пары две дочери – 11-летняя Елизавета и пятилетняя Мишель. В свежем интервью Алексей Ягудин признался, что мечтает вновь стать папой девочки. Спортсмен точно уверен, что не хочет сына.

По словам Ягудина, он и его жена не могут решиться на третьего малыша из-за возраста. Спортсмен считает, что рожать в 40 лет – поздновато. Впрочем, фигурист не исключает, что в будущем изменит мнение по этому поводу.

Алексей рассказал также, что не сразу осознал себя отцом. Спортсмен боялся нового статуса, первое время он сомневался в своих силах. Впрочем, с годами все страхи улетучились. Именно Ягудин настоял на рождении второй малышки.

Отметим, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина ранее признавались, что всегда хотели только дочерей. Фигуристка была бы готова на прерывание беременности, если бы узнала, что носит под сердцем сына. Растить девочек знаменитой чете нравится больше.

Как писали "Дни.ру", Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина зарегистрировали отношения только через семь лет после появления первенца. Фигурист неоднократно говорил, что не видит смысла в штампе в паспорте. Спортсмен расписался с возлюбленной только потому, что его достали постоянными вопросами о свадьбе.