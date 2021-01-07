Бузова выставила торчащие ребра после травли

После того, как телеведущая стала участницей телепроекта на Первом канале, ее фигура претерпела заметные коррективы. Из-за постоянных изнурительных тренировок на льду, Бузова похудела на несколько килограммов.
В одном из интервью Ольга рассказала, что стресс и фигурное катание – это убойное сочетание в борьбе с лишним весом. Похоже, что когда-то звезда считала себя толстой.
Однако Бузова поспешила развеять все домыслы и написала откровенный пост, связанный с ее болезненной худобой. По словам самой Ольги, торчащие кости не является поводом для волнения окружающих.
"Мои хорошие, я сеи?час нахожусь почти в идеальнои? форме для себя. Я тут быстро поправляюсь и очень переживаю из-за этого. Я нравлюсь себе, когда я строи?ная. И моя строи?ность – это работа над собои?, и ограничения", – написала звезда.
Стоит отметить, что теледива все же задумывается и об альтернативном решении. Накануне она обратилась к подписчикам с нестандартным вопросом. Она поинтересовалась, можно ли ей плюнуть на лишнии? вес и просто расслабиться.
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