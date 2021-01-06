Песков поделился подробностями романа с Навкой: Пришлось завоевывать

Дмитрий Песков нечасто рассказывает о личном. Чиновник стал новым гостем программы Дмитрия Соловьева и во время беседы раскрыл подробности отношений с Татьяной Новкой.

Впервые пара встретилась около десяти лет назад. По словам пресс-секретаря президента, ему тогда показалось, что он произвел на будущую жену неизгладимое впечатление. "Но как выясняется, нет. Пришлось завоевывать", – поделился гость программы. Кстати, спортсменка тогда не знала, какую должность занимает Дмитрий Песков.

Впрочем, отношения пары начались значительно позже первой встречи. Стоит отметить, что чиновник и фигуристка тогда еще были не свободны. Однако это не помешало влюбленным начать роман. В 2014 году Татьяна Навка родила Дмитрию Пескову дочь Надю, а через год пара поженилась.

По словам чиновника, сейчас они с супругой невероятно счастливы. Он в шутку отметил, что его дом – это маленькая крепость, а заодно и мини-парламент. "У нас там много детей, у нас там свои столкновения интересов, на тебя оказывают давление, кто-то тебе угрожает, кто-то тебя пытается подкупить", – смеется Дмитрий Песков.

При этом чиновник добавил, что, несмотря на все сложности, его дом полон любви и взаимоподдержки. "И это самое главное", – уверен политик.