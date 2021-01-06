Отощавшей Бузовой влепили смачную оплеуху

Ольга Бузова решила провести новогодние каникулы в теплых краях. Вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном девушка отправилась на Мальдивы. В личном блоге звезда делится с поклонниками фотографиями в купальниках, однако, как оказалось, далеко не все в восторге от фигуры артистки.

Под постами певицы собралось огромное количество негативных комментариев. По мнению большинства, артистка чересчур худая. Вид отощавшей Ольги Бузовой вызывает у подписчиков отвращение – им неприятно смотреть на скелет, обтянутый кожей.

На одном из снимков певица выглядит особенно болезненно. Возможно, все дело в ракурсе, однако поклонники остались не в восторге от торчащих ребер Ольги Бузовой. Некоторые пошутили, что возлюбленный артистки Давид Манукян экономит на еде, раз девушка так исхудала.

Впрочем, сама Ольга Бузова считает, что находится в идеальной форме. В личном блоге артистка опубликовала очередную фотографию в купальнике, под которой написала оправдание своей стройности. "Я тут быстро поправляюсь и очень переживаю из-за этого", – заявила звезда.

Однако подписчики не поверили артистке. "Оля , ты не стройная , ты – худая . Это очень заметно . Особенно в купальнике *Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Скелет", "Мужикам нужен мясо, а не кости", "Ты на анарксичку уже похожа", – написали в комментариях.