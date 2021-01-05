"С серьезными запросами": стал известен заоблачный райдер Аллы Пугачевой

Один из главных организаторов концертов и музыкального фестиваля в ОАЭ рассказал о королевских прихотях представителей российского шоу-бизнеса. Выяснилось, что самыми жесткими требования может похвастаться исполнительница хита "Позови меня с собой".

Евгений Морозов откровенно заявил, что он часто сталкивался с артистами, имевшими тяжелый характер и определенные чек-листы. В списке "любимчиков" организаторов виднеется и группа "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым.

Если верить словам Евгения, то все сложности возникают из-за бытовых вопросов. Когда некоторые музыканты узнают, что прилетят в Дубай, они изменяют свой райдер и требуют больших затрат. Морозов объяснил на примере "Ленинграда" – организаторам вручили штраф за неправильно поданный транспорт. Оказалось, что Шнуров не был доволен салоном автомобиля и пунктуальностью водителя.

Есть некоторые нюансы и с многочисленными командами артистов. Не все готовы оплачивать 18 участников Леонида Агутина или целые хореографические труппы других музыкантов.

А вот с Аллой Пугачевой организатор договориться так и не смог. Несмотря на богатый опыт, Морозов не был готов жертвовать собственной репутацией ради комфорта Примадонны.

"Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. Ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов – очень сложно экономически обоснованным сделать", – подытожил мужчина.

