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"С серьезными запросами": стал известен заоблачный райдер Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из главных организаторов концертов и музыкального фестиваля в ОАЭ рассказал о королевских прихотях представителей российского шоу-бизнеса. Выяснилось, что самыми жесткими требования может похвастаться исполнительница хита "Позови меня с собой".
прочитано 866 раз

Евгений Морозов откровенно заявил, что он часто сталкивался с артистами, имевшими тяжелый характер и определенные чек-листы. В списке "любимчиков" организаторов виднеется и группа "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым.

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Если верить словам Евгения, то все сложности возникают из-за бытовых вопросов. Когда некоторые музыканты узнают, что прилетят в Дубай, они изменяют свой райдер и требуют больших затрат. Морозов объяснил на примере "Ленинграда" – организаторам вручили штраф за неправильно поданный транспорт. Оказалось, что Шнуров не был доволен салоном автомобиля и пунктуальностью водителя.

Есть некоторые нюансы и с многочисленными командами артистов. Не все готовы оплачивать 18 участников Леонида Агутина или целые хореографические труппы других музыкантов.

А вот с Аллой Пугачевой организатор договориться так и не смог. Несмотря на богатый опыт, Морозов не был готов жертвовать собственной репутацией ради комфорта Примадонны.

"Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. Ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов – очень сложно экономически обоснованным сделать", – подытожил мужчина.

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Автор: 5 января 2021, 20:32 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

комментарии

Ответить:

Гость
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Пугачёву приглашают на корпоративные праздники? В качестве кого? Живьём она не поёт, давно. Может есть извращенцы, которые любят похотливых старушек?
Гость
Ответить
Чтоб не портить нервы с их замороченными прихотями и закидонами???
ГОСПОДИ, ПОМОГИ! СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБ ВСЕ КОНЦЕРТЫ, СОВКОВЫХ БЕЗДАРНОСТЕЙ- БЫЛИ ТОЛЬКО ОНЛАЙН.
ЧТОБ ЭТО НЕ ПРЕКРАЩАЛОСЬ- Н И К О Г Д А !
ПУСТЬ ВСЯ ЭТА СВОРА ОБЕЗЬЯНИЧАЕТ ПЕРЕД ВИДЕОКАМЕРОЙ СВОИХ АЙФОНОВ- СМАРТФОНОВ!!! ДАЙ, БОГ!!!
Гость
Ответить
Зачем оплачивать прихоти безголосой старухи и мало кому интересной.
1

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