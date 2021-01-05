"Начали отдаляться друг от друга": Тодоренко рассказала о семейных проблемах

По словам телеведущей, она не заметила, как "вычеркнула" избранника из своей жизни и посвятила все время новорожденному сыну. Повлиял на личную жизнь артистов и тот факт, что маленький Майкл около года спал в кровати родителей.
Регина серьезно подошла к вопросу рождения и воспитания мальчика. Если телеведущая не пропадала на многочисленных съемках, то она проводила свободные минуты за чтением научной литературы.
В одном из интервью Тодоренко призналась, раньше они с мужем так любили поспать, что могли валяться до полудня. Подобная спячка прерывалась исключительно перекусами.
"Страшно было смириться с мыслью, что прежнеи? жизни уже не будет никогда. Потихоньку мы начали отдаляться друг от друга. Я даже на какои?-то период времени напрочь забыла о существовании мужа", – заявила телеведущая.
Вспомнить о ночных объятиях и спокойном сне пара смогла только после того, как Майкл "переехал" в собственную кроватку. Малыш быстро освоился, а у родителей начался новый этап супружеской жизни.
Популярные темы форума
Как женится и не ошибится?
Стояк
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Денег нет на Новый год
Как убить время?
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Набухались?
Обожаю Америку, но меня бесит существование трусов Начального на Украине и отсутствие денег на новый годовая
Что реально происходит в стране?!
??