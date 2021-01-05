"Может выйти замуж?": Бузова собралась под венец

Напомним, о романе публичных личностей стало известно в 2019 году. После того, как молодые люди перестали скрывать свои отношения, в сети начали всплывать их совместные фотографии.
Отдых на Мальдивах стал отличным поводом для многочисленных фотосессий пары. В личных блогах Ольги и Давила регулярно всплывают кадры, рассказывающие о веселом времяпрепровождении нам острове.
В новогоднюю ночь блогер порадовал свою возлюбленную дорогостоящим подарком. Манукян преподнес Бузовой шикарный браслет известного ювелирного дома. Украшение состоит из 18-каратного белого золота, сочетающегося с 374-мя бриллиантами.
Однако не только стоимость браслета шокировала аудиторию Давида. Публика обратила внимание на заявление молодого человека, в котором он четко дал понять о своих серьезных намерениях.
Мужчина обнародовал фотографию с подписью: "Может свадьбу сыграть?". На что Ольга сразу же ответила загадочной фразой.
"Может выйти за тебя замуж?", – задалась вопросом Бузова.
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