"Как людям жить?": Валерия устроила панику из-за тощего кошелька

Знаменитая блондинка остро высказалась о безденежье российских артистов. Певица Валерия взывает к здравому смыслу и кричит о катастрофическом положении дел.

Влияние пандемии коронавируса на индустрию шоу-бизнеса активно обсуждают еще с весны 2020 года. Тогда многие артисты высказывались о том, что их заработок существенно снизился из-за введения ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий. Одной из самых ярких персон, которая пожаловалась на безденежье, был Иосиф Пригожин. Продюсер отметил бедственное положение артистов, которые едва перебиваются без финансовой помощи. Впоследствии певица Валерия поддержала точку зрения мужа, а сейчас она громогласно заявляет, что ситуация с ее семейным капиталом вышла за грани допустимого, поэтому страдают многие другие люди.

Знаменитость убеждена – самый сильный удар взяли на себя молодые артисты и те россияне, которые занимались организацией концертных мероприятий. По словам Валерии, из-за того, что маститые артисты лишились достойного заработка, у тех, кто связан с ними, финансы поют романсы куда громче. "Катастрофическая ситуация на самом деле! Как людям жить? Ведь платить зарплату всем невозможно.", – выразилась поп-звезда.

Певица Валерия не питает надежд на то, что 2021 год будет разительным образом отличаться в плане карьерных перспектив. Сейчас у супруги Иосифа Пригожина есть финансовая подушка безопасности, но она может совсем скоро сдуться. Певица Валерия уверена, что с российским шоу-бизнесом произошла беда и это нельзя оставлять без внимания.