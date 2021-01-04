"Увеличился размер": Ожиревшая Бузова увлеклась нарезкой колбасы

Звезда шоу "Дом-2" показала пышные объемы в клипе на песню "Колбаса". Располневшая Ольга Бузова вызвала у поклонников оторопь.

Накануне Нового года в Сети появился видеоролик с новой песней Ольги Бузовой "Колбаса". В кадре знаменитость предстала в неожиданном для поклонников образе. В клипе звезда сильно раздулась в пропорциях и стала рыжей кучерявой ведьмой эпохи Средневековья, которая активно набивает желудок. "Хорошо, что бывший мой не видит, как мой увеличился размер", – заявила в песне артистка.

Певица поблагодарила в своем инстаграм-канале Сергея Шнурова за то, что он работал над этим колбасным проектом вместе с ней. Поп-дива отметила, что в январские праздники все напоминают пышных барышень, которые режут колбасу в ванной, невзирая на последствия.

Пользователи Сети решили выразить негодование от ролика, после того, как посмотрели его. Нездорово ожиревшая героиня Ольги Бузовой ужаснула россиян. "Чего-то так себе креатив этот...", "Полное днище", "Господи! Что за песни сейчас", "Как это развидеть?", "Тупая песня! Над тобой и так стебутся!", "Так странно, что это может кому-то нравиться", "Такой бред я еще нигде не слышала", "Я уж лучше Моргенштерна послушаю", – написали комментаторы инстадивы. Однако не все были так категоричны: некоторые преданные фанаты оценили юмор Ольги Бузовой и поддержали ее оригинальный проект.