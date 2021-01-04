Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Понедельник
4 января
Лента новостей
12:59
Политолог Погребинский констатировал "беспомощность" президента Зеленского
12:35
"Послушная девочка!": Лолита откровенно об отношениях с Тиллем Линдеманном
12:35
Боже: Дочь обнародовала уникальный снимок Абдулова
12:30
Мамочка, прости: Похоронившая Легкоступову дочка всю ночь резвилась со стриптизерами
12:28
Кремль сообщил о путешествии Путина на Рождество
12:03
"Пафос прет из всех щелей": новый "Мажор" с треском провалился
11:37
"Дава бьет?": Бузова огорошила фанатов синяками на теле
11:29
"Быть таким, каким не хочется": Агутин пожаловался на тяжелое положение
10:52
Обедневшая звезда "Уральских пельменей" устроилась заливать каток
10:47
"Странно ждать от государства помощи": Экс-партнерша Шнурова советует голодать
05:57
Волочкова в красном бикини поработала топором
04:04
"Хотелось лезть на стену": невестка Валерии рассказала о новогодней ночи
23:59
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 января 2021 года
20:20
Весной Белоруссию ждет новый взрыв протестного противостояния – аналитик Романчук
17:58
"Ни копейки": Ярмольник заявил о бедственном положении
17:14
Садальский напугал народ снимками Грачевского в реанимации
16:18
Брежнева сделала заявление о беременности
15:39
Холостяка уводят! Подтвердился роман Егора Крида с известным блогером
15:32
УАЗ "Патриот" начнут продавать в США
14:39
Легкие поражены: Ланового убивает страшная болезнь
13:57
Певица МакSим оголила ягодицы в пикантном видео
13:52
В Москве расширили список категорий горожан с доступом к вакцине от коронавируса
13:01
Коварная измена и внебрачная дочь: Тайны суперзвезды СССР вышли на поверхность
12:02
"Муж зарядил с ноги": Хилькевич показала переломанный нос
11:34
Украинцы променяли новогоднее обращение Зеленского на российские шоу
11:20
Рядом с мертвецами: Как Жигунов встретил Новый год в крымской больнице
10:46
Медики оценили состояние тяжелобольной Фрейндлих
08:07
Шепелев дерзко поставил на место критиков
05:53
Дикие танцы Пугачевой на Новый год произвели фурор
04:05
"Любуюсь": Петросян показал главный итог года
02:02
Варнава показала редкое фото с возлюбленным
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 января 2021 года
22:00
Пушков указал на ошибку в речи Зеленского о Крыме: Вновь попал впросак
19:59
"Мы нищеброды": Агутин пожаловался на безденежье
19:56
Политолог Усов дал прогноз по ситуации в Белоруссии: Новый год будет тяжелейшим
17:50
В Курганской области на незаконной торговле поймали чиновников
17:29
Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает "нафталиновый" эфир новогодней ночи
17:22
"Музыка, как ничто иное, воздействует на душу": Александр Шульгин о настоящем и будущем культуры и искусства
16:57
Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян
16:13
Лолита объявила о новом замужестве
15:37
"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце
15:24
В аварии под Москвой погибли три человека
14:51
"В Новый год с новыми отношениями": Степаненко сделала заявление о связи с молодым любовником
13:57
Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга
13:29
Умер болевший коронавирусом актер Коренев
13:06
Не уберегли: 86-летнего Ланового сразил тяжелый недуг
12:27
Расфуфыренная Пугачева устроила дома массовую вечеринку
11:43
Лукашенко разочаровал белорусов новогодним выступлением: Воинственная речь из 30-40-х годов прошлого века
11:27
"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна
11:22
Умер известный сценарист
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце
"Мы нищеброды": Агутин пожаловался на безденежье
Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян
Политолог Усов дал прогноз по ситуации в Белоруссии: Новый год будет тяжелейшим
"Музыка, как ничто иное, воздействует на душу": Александр Шульгин о настоящем и будущем культуры и искусства
Весной Белоруссию ждет новый взрыв протестного противостояния – аналитик Романчук
Шоу-бизнес

"Дава бьет?": Бузова огорошила фанатов синяками на теле

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники звезды встревожились из-за непривычных гематом на ее ногах. Ольга Бузова намекнула, откуда у нее появились посиневшие кровоподтеки.
прочитано 795 раз

Новый год поп-дива встретила на Мальдивах в компании своего бойфренда – рэпера Давы. Сейчас знаменитость продолжает отдыхать на жарком курорте, но и про фанатов не забывает, регулярно публикуя в инстаграм-канале свежие посты. Недавно Ольга Бузова поделилась роликом на берегу Индийского океана. Она не стала редактировать изъяны тела и показала фанатам покрытые синяками ноги.

ПО ТЕМЕ

Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На видео тело звезды прикрыто сплошным купальником, поверх которого надет длинный полупрозрачный халат нараспашку. Теледива самоуверенно шагает по песку, то и дело выставляя обнаженные ноги на всеобщее обозрение. Гематомы на них видно невооруженным глазом. Поскольку Ольга Бузова с детства привыкла ухаживать за собой как принцесса, такое состояние конечностей звезды повергло ее поклонников в шок.

"Оля, что с вашими ногами? Откуда столько синяков-то?", " Блииин, Лель, синяки спрячь. Палево же", " Дава бьет?", "А ноги почему в синяках? Вас побили, Оленька?", "Это ещё от Тарасова остались..у футболистов привычка пинаться!", – выразились поклонники поп-дивы. Ольга Бузова не стала отвечать на комментарии впечатленных пользователей Сети, но в инстаграм-истории упомянула, что посещает сеансы спа-массажа. Некоторые подписчики инстадивы решили, что из-за таких процедур гематомы и появились на теле знаменитости.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 4 января 2021, 11:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Бкузова тупит как всегда,синяки сваливает на массаж ,что за такой зверский ,что оставляет следы? Опять вранье ,было бы так, то после каждой тренировки у Бузовой синяки были на все ноги и руки ,а так, что врала на ледниковом чтобы вызвать слезу ,а сейчас синяки от падений после перебора алкоголя и откуда у неё опухшее лицо ?тоже от массажа Пусть перестанет врать ,а скорее в Москву под капельницу чистить кровь и лечить печень,как отпуск так перебирает каждый день ,даже Дави не помогает рядом со своей рекламой дорогих украшений
Гость
Ответить
Гость
Дава не туда бьет.Надо по башке и почаще.
Точно сказано
Гость
Ответить
Бузова и Лолита-две самые бездарные и ненавистные хабалки!
Гость
Ответить
Дава не туда бьет.Надо по башке и почаще.
1

Популярные темы форума

Политика

Пушков указал на ошибку в речи Зеленского о Крыме: Вновь попал впросак
Политолог Усов дал прогноз по ситуации в Белоруссии: Новый год будет тяжелейшим
Лукашенко разочаровал белорусов новогодним выступлением: Воинственная речь из 30-40-х годов прошлого века
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году

Шоу-бизнес

"Послушная девочка!": Лолита откровенно об отношениях с Тиллем Линдеманном
Боже: Дочь обнародовала уникальный снимок Абдулова
Мамочка, прости: Похоронившая Легкоступову дочка всю ночь резвилась со стриптизерами
"Пафос прет из всех щелей": новый "Мажор" с треском провалился

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Варнава показала редкое фото с возлюбленным

Праздник звезда Comedy Woman и молодой режиссер встретили вместе
Шоу-бизнес

"Пафос прет из всех щелей": новый "Мажор" с треском провалился

Поклонники разочарованы
Шоу-бизнес

Обедневшая звезда "Уральских пельменей" устроилась заливать каток

Артист выглядит счастливым
Шоу-бизнес

"Хотелось лезть на стену": невестка Валерии рассказала о новогодней ночи

Лиана Шульгина почувствовала себя плохо 31 декабря

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+