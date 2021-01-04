"Дава бьет?": Бузова огорошила фанатов синяками на теле

Поклонники звезды встревожились из-за непривычных гематом на ее ногах. Ольга Бузова намекнула, откуда у нее появились посиневшие кровоподтеки.

Новый год поп-дива встретила на Мальдивах в компании своего бойфренда – рэпера Давы. Сейчас знаменитость продолжает отдыхать на жарком курорте, но и про фанатов не забывает, регулярно публикуя в инстаграм-канале свежие посты. Недавно Ольга Бузова поделилась роликом на берегу Индийского океана. Она не стала редактировать изъяны тела и показала фанатам покрытые синяками ноги.

На видео тело звезды прикрыто сплошным купальником, поверх которого надет длинный полупрозрачный халат нараспашку. Теледива самоуверенно шагает по песку, то и дело выставляя обнаженные ноги на всеобщее обозрение. Гематомы на них видно невооруженным глазом. Поскольку Ольга Бузова с детства привыкла ухаживать за собой как принцесса, такое состояние конечностей звезды повергло ее поклонников в шок.

"Оля, что с вашими ногами? Откуда столько синяков-то?", " Блииин, Лель, синяки спрячь. Палево же", " Дава бьет?", "А ноги почему в синяках? Вас побили, Оленька?", "Это ещё от Тарасова остались..у футболистов привычка пинаться!", – выразились поклонники поп-дивы. Ольга Бузова не стала отвечать на комментарии впечатленных пользователей Сети, но в инстаграм-истории упомянула, что посещает сеансы спа-массажа. Некоторые подписчики инстадивы решили, что из-за таких процедур гематомы и появились на теле знаменитости.