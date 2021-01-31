Семейная идиллия пресс-секретаря президента умилила публику

Пресс-секретарь президента России и выдающаяся фигуристка вместе воспитывают дочь Надю. В этом году ей исполнится семь лет. Знаменитые родители вкладывают все свои силы в достойное образование наследницы.
Девочка пошла по стопам матери и начала заниматься фигурным катанием. Параллельно она ходит на бальные танцы и учит сразу три иностранных языка: английский, китайский и французский.
Удивительно, но столь плотный и насыщенный график не мешает Наде придаваться простым детским забавам. Члены семьи только поддерживают ее в этом. К слову, в личном блоге Навки появилось трогательное видео. На кадрах отчетливо видно, как заботливый отец катает дочку на санках.
Фигуристка задала лишь один вопрос наследнице: "Надя, скажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает?". На что девочка сразу восторженно ответила: "Да!". Похоже, что выходные в кругу семьи это непозволительная роскошь для дочери Дмитрия Пескова. По словам Татьяны, у ее подрастающей копии иногда не хватает времени на основные уроки в школе, что уж о играх на улице можно сказать.
Напомним, Татьяна и Дмитрий в браке с 2015 года. Для спортсменки этот союз стал вторым, для государственного деятеля – третьим. Известно, что торжественная церемония прошла в Сочи в кругу близких и родных.
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