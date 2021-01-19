Раздетая Навка нырнула на морозе в прорубь

Татьяна Навка, несмотря на сильный холод, решила окунуться в прорубь на Крещение. Она показала фото, сделанное после купания.

45-летняя фигуристка поздравила православных с Крещением. В своем микроблоге в "Инстаграм" жена Дмитрия Пескова опубликовала эффектный снимок, заявив, что важным для нее остается быть настоящей.

"Благости, мира, здоровья и благодати Вам в этот светлый праздник Крещение!", – пожелала Татьяна Навка подписчикам. Они, в свою очередь, восхитились смелостью и закалкой знаменитости. "Я летом в жару боюсь окунаться, а вы в такой мороз. Брррр... Сильная женщина", – высказалась одна из пользовательниц соцсети.

Отметим, что Татьяна Навка – одна из тех представительниц российского шоу-бизнеса, которая не боится демонстрировать себя публике без косметики и фотошопа. Фигуристка не раз показывала себя в соцсети в естественном виде.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.

