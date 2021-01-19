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Раздетая Навка нырнула на морозе в прорубь

Раздетая Навка нырнула на морозе в прорубь

Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka
Татьяна Навка, несмотря на сильный холод, решила окунуться в прорубь на Крещение. Она показала фото, сделанное после купания.
прочитано 756 раз

45-летняя фигуристка поздравила православных с Крещением. В своем микроблоге в "Инстаграм" жена Дмитрия Пескова опубликовала эффектный снимок, заявив, что важным для нее остается быть настоящей.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

"Благости, мира, здоровья и благодати Вам в этот светлый праздник Крещение!", – пожелала Татьяна Навка подписчикам. Они, в свою очередь, восхитились смелостью и закалкой знаменитости. "Я летом в жару боюсь окунаться, а вы в такой мороз. Брррр... Сильная женщина", – высказалась одна из пользовательниц соцсети.

Отметим, что Татьяна Навка – одна из тех представительниц российского шоу-бизнеса, которая не боится демонстрировать себя публике без косметики и фотошопа. Фигуристка не раз показывала себя в соцсети в естественном виде.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.

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Автор: 19 января 2021, 19:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
45-летняя фигуристка поздравила правоттрраххннуутых с Крещением ппииидд000ра исюся в иорданке и наречённых рабами еврейского дохлого равина на кресте!Падшие ликуйте - "ВЫ РАБЫ!".Истинно!
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